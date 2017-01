Beerse - Kinderen ravotten erop los in de sporthal van sportcentrum ’t Beerke in Beerse. De sporthal is nog tot en met vrijdag omgetoverd tot een overdekte speeltuin met allerlei springkastelen, spelletjes en go-carts. Ook het zwembad van ’t Beerke is tijdens de tweede week van de kerstvakantie overdag omgevormd tot een echte waterspeeltuin.