Grondruil maakt park in centrum groter

Beerse - Het gemeentebestuur van Beerse sluit een overeenkomst af met een bewoner om grond te ruilen. Zo wordt het park 900 vierkante meter groter.

De toekomst van het park­gebied in het centrum van Beerse is een gevoelig thema omdat de meerderheid van N-VA en ­BEERSEplus er een nieuw dienstverlenings­centrum (NDC) wil inplanten.

Tegenstanders van het NDC vrezen de teloorgang van de groene long in Beerse. De meerderheid wil na de afbraak van het voormalige café ‘t Gerucht van de twee parken een geheel maken en die ook vergroten. De gemeente sluit binnenkort een overeenkomst af met een eigenaar van een perceel langs de Bisschopslaan om gronden te ruilen.

In ruil voor een perceel grond van 250 vierkante meter naast Huize Bastijns, krijgt de gemeente een stuk grond van 1.150 vierkante meter. De eigenaar kan hierdoor een bouw­project beter uitvoeren. “En de gemeente kan het park met 900 vierkante meter uitbreiden”, zegt Marc Smans (N-VA), burgemeester van Beerse. “Daarmee wordt het park groter dan het ooit was, in totaal ongeveer 31.000 vierkante meter. Hiermee willen we nog eens tegemoetkomen aan de bezorgdheden over het park die leven bij de bevolking.”

Volgens de burgemeester wordt de ruimte die het NDC inneemt ruimschoots gecompenseerd met extra parkgebied.