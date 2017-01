Sportgala zoekt sportkampioenen uit 2016

Vosselaar - Sporters en sportclubs kunnen zich nog tot 23 januari kandidaat stellen voor het Vosselaarse Sportgala dat plaatsvindt op vrijdag 17 februari.



De sportdienst van Vosselaar organiseert op vrijdag 17 februari in zaal Reynaert het Vosselaars Sportgala met de huldiging van de sportkampioenen van 2016. Sportclubs die in 2016 sportkampioen zijn geweest, kunnen zich voor 23 januari kandidaat stellen. Ook vrijwilligers, bestuursleden of uitzonderlijke sportprestaties zet de sportdienst graag in de bloemetjes.

Alle inschrijfformulieren zijn beschikbaar op het e-loket van de gemeente Vosselaar.