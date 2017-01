De Gieterij blaast café aan kanaal weer leven in

Beerse - Manuel Lanslots en Patsy Van Meir heropenen het voormalige café De 2 Volksvrienden aan brug 6 langs het kanaal in Beerse. De uitbaters dopen de kroeg om tot De Gieterij.

Horeca-uitbater Manuel ­Lanslots (45) sloot op 1 januari zijn café Het Leste Niews in de Schransdriesstraat in Beerse om samen met zijn zakenpartner ­Patsy Van Meir (49) een nieuwe uitdaging aan te gaan, amper honderd meter verderop. De voorbije dagen hebben ze te voet het meubilair over brug 6 overgebracht naar hun nieuwe café De Gieterij. De vorige uitbaatster van het bekende café De 2 Volksvrienden vlakbij het kanaal in Beerse-Den Hout ging in september failliet, waarna het pand leegstond.

Patsy en Manuel zagen hun kans schoon om dat leegstaande café te huren en nieuw leven in te blazen. “De 2 Volksvrienden was een bekend café waar veel fietsers halt hielden. Je kunt hier op het terras vlak naast het kanaal gaan zitten genieten", zegt Manuel Lanslots. "Het is de bedoeling om opnieuw heel wat fietsers te verwelkomen op ons terras."

De Gieterij opent op vrijdag 6 januari om 14u de deuren.

