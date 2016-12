Herselt - De hulpdiensten rukten donderdagochtend uit naar de Herentalsesteenweg in Herselt. Een fietser is daar overleden.

Langs de Herentalsesteenweg in Herselt, vlakbij de rotonde met de Provinciebaan, is donderdagochtend een fietser overleden. De man is vermoedelijk onwel geworden en daarna gevallen. Er waren geen andere personen bij het incident betrokken.