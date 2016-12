Supportersclub Wout van Aert groeit verder

Lille - De supporters van de Lilse veldrijder Wout van Aert beleven weer hoogdagen. De supportersclub vertrekt morgen, donderdag, vanuit Lille met twee volle bussen naar de Azencross in Loenhout.

De successen van Wout van Aert doen ook de supportersclub in ­Lille verder groeien. “Momenteel telt onze supportersclub vijfhonderd leden. In vergelijking met vorig jaar zijn daar ongeveer tachtig leden bijgekomen. Het prachtig seizoen van Wout heeft daar veel mee te maken”, zegt Lorenz Vloemans van de supportersclub van Wout van Aert in Lille.

“Donderdag, (morgen, red.) vertrekken vanaf ons supporterslokaal, parochie­centrum Sint-Pieter in Lille, twee volle bussen met 108 supporters naar de veldrit in Loenhout, een heel populaire cross.” Wout van Aert heeft fans over heel Vlaanderen, ook in het Limburgse Sint-Truiden. De supportersclub uit Sint-Truiden legt donderdag ook een bus in naar Loenhout.

