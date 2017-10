Schelle - Femma Sint-Petrus en -Paulus organiseert op zaterdag 7 oktober zijn halfjaarlijkse koopjesmarkt van baby- en kinderkleding, kinderwagens, speelgoed, fietsen en andere kinderspullen.

De beurs vindt plaats in PC De Mouterij, Leopoldstraat 2 en is geopend van 9.30 tot 14u. De toegang is gratis.

Info: 03.844 41 34, www.femma-spp-schelle.be