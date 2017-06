Tot rust komen bij ManiPura

Kontich - Nancy Gerrits, al bijna twintig jaar thuis in de wereld van schoonheidsbehandelingen, is aan de Mechelsesteenweg 90 een nieuwe uitdaging aangegaan. Samen met Liesje Mahieu runt ze er ManiPura.

Naast alle klassieke en moderne schoonheidsbehandelingen richten de dames zich ook op de innerlijke mens. “Als een klant binnenkomt, moet hij zich relaxed voelen. Of dat nu is voor een schoonheidsbehandeling of om aan de innerlijke mens te werken met meditatie, yin yoga, relaxatietherapie of bachbloesemtherapie. Klanten vinden hier het totaalpakket om er goed uit te zien en zich ook innerlijk goed in hun vel te voelen”, vertelt Nancy.

Daarvoor heeft ze in Liesje Mahieu een goede compagnon gevonden. Met de jarenlange ervaring van Nancy in schoonheidsbehandelingen en Liesje die zich nog volop aan het vervolmaken is als gezondheidsbegeleider, vullen ze elkaar perfect aan.

"Als er iets nieuw uitkomt, zijn we erbij. Zo starten we binnenkort ook met een behandeling voor een natuurlijke facelift. In plaats van met een operatie wordt het gezicht strakker gemaakt door middel van lasers. Tijdens de opendeurdag op 23 juni kan iedereen dit komen uitproberen", verkondigen de dames.

www.mani-pura.be