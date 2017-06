Honden van allerlei ras en formaat verzamelen aan Depot Deluxe

Hemiksem - Tientallen viervoeters van allerlei rassen en formaten verzamelden zondag met hun baasjes aan Depot Deluxe voor een zwoele wandeling door het Scheldelandschap. Nadien konden de baasjes hen vertroetelen met lekkers en speelgoedjes op de huisdierenbeurs

De opbrengst van het gebeuren schenkt N-VA Hemiksem aan vzw Canisha die hulphonden opleidt.

"Vorige keer hadden we gietende regen, nu was het misschien iets te warm voor sommige viervoeters en bleven ze thuis, maar we zijn niettemin erg tevreden over de opkomst", zegt Rita Goossens.