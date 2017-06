Bar Laar gaat van start voor vierde seizoen

Hemiksem - Met een tuinfeestje opent Discobaar A Moeder vanavond Bar Laar. Voor het vierde jaar op rij kan in het groene kader van het Laarhof de vakantiesfeer worden opgesnoven.

De zomerbar aan de Laardijk is de uitvalsbasis bij uitstek voor wie wil ontspannen weg van de drukte. Overdag is het een ideale plek om even uit te blazen tijdens een fiets- of wandeltocht. Van donderdag tot en met zondag valt er met een goed gevulde agenda ook altijd wat te beleven.

Initiatiefnemers Toon Van Lierde, Caroline Vergult en Koen Scholiers behouden de klassieke, succesvolle ingrediënten van de vorige jaren met stand-upcomedy op donderdag, tuinfeestjes en optredens op vrijdag en een brunch op zaterdag en zondag.

“Nieuw en even lekker is het pizzafestijn, van donderdag tot en met zondag. De ambachtelijke pizza's worden ter plaatse in de oven gebakken. Gezellig gezeten aan een lange tafel lijkt het wel op vakantie in la bella Italia”, zeggen de organisatoren.

Bar Laar loopt van 9 juni tot en met 20 augustus. De zomerbar is geopend op weekdagen vanaf 14u, tijdens het weekend vanaf 10.30u. Op maandag blijven de deuren gesloten.

barlaar.weebly.com