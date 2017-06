Fietsinfrastructuur krijgt matig rapport

De breedte van het fietspad in de Tolhuisstraat is volgens de Fietsbarometer grotendeels onvoldoende. Foto: Bart Roggeman

Schelle - De Fietsbarometer, die in de provincie Antwerpen de kwaliteit van het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF) meet en in kaart brengt, heeft voor Schelle een matige score opgeleverd. Maar er is beterschap op komst.

“Het is in Schelle nergens echt dramatisch fietsen, maar ook (bijna) nergens goed”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens. Met een globale score van 5,1 zit Schelle onder het provinciaal gemiddelde (6,1). Naast de belangrijkste verbindingswegen werden ook veelgebruikte routes voor school- en woon-werkverkeer, met fietspad óf in gemengd verkeer, onder de loep genomen.

"De Tolhuisstraat varieert van aanvaardbaar tot slecht, de Steenwinkelstraat is nipt gebuisd”, zegt gedeputeerde Lemmens. “In dit opzicht moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de metingen een jaar geleden werden uitgevoerd en dat de Steenwinkelstraat momenteel in volle heraanleg is."

"De hele omgeving van de Tolhuisstraat wordt dan weer mee opgenomen in de herontwikkeling van de Electrabel-site. Vlakbij de smalle Provinciale Steenweg ligt de aanleg van de fietsostrade in het vooruitzicht”, geeft burgemeester Rob Mennes (CD&V) aan.