Genoeg leden voor buurtinformatienetwerk

Hemiksem - Met Bin Dorp is in de gemeente een vijfde buurtinformatienetwerk op komst. Het was enige tijd zoeken, maar nu heeft het Bin eindelijk voldoende leden bij mekaar weten te krijgen om van start te gaan.

De inbraak in 21 wagens op de parking aan de Antwerpsesteenweg in maart bracht een en ander in een stroomversnelling, waardoor vijftig nieuwe leden konden worden aangetrokken. Zodanig dat ook het Bin Oost kan worden opgestart. Het Bin Dorp omvat het centrum vanaf de Assestraat en een deel van de UNO-laan tot de Antwerpsesteenweg en de De Bosschaertlei, Bin Oost bestrijkt de omgeving van de Bouwerijstraat en Kleidaallaan.

Ook de oprichting van een Bin West is nog in voorbereiding. Als dat een feit is, zal het hele grondgebied van Hemiksem door Bins worden gecovered.