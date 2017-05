Toiletten abdij voeden discussie in gemeenteraad

Hemiksem - Voor de huur van de evenementenweide aan de abdij door verenigingen van Hemiksem zijn aanpassingen doorgevoerd. Gevoed door... toiletten.

Aanzet was de afwijzing door het college van de aanvraag van Funk Food Fest om de toiletten in de abdij te mogen gebruiken. Dat was koren op de molen van oppositieraadslid Anthony Abbeloos (N-VH), die al eerder zijn ongenoegen liet blijken over een gebrek aan steun aan verenigingen.

Uiteindelijk werd een aanpassing in het retributiereglement voor het gebruik van de weide aan de abdij goedgekeurd. “Verenigingen die onder categorie b vallen, kunnen bij bewezen onkosten voor veiligheid, hygiëne en selectieve afvalinzameling maximaal 50% in mindering brengen van de retributie die ze betalen voor het gebruik van de weide”, verduidelijkt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V).

“Op termijn overwegen we om eventueel een toiletwagen aan te kopen”, voegt schepen van Verenigingsleven Koen Scholiers (CD&V) toe.