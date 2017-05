Schepen lanceert comic-website over dikke kolibrie

Hemiksem - Jenne Meyvis, sinds deze bestuursperiode schepen is in Hemiksem, wil zich niet alleen op politiek vlak laten gelden. Met een eigen comic-website, The Fat Hummingbird, etaleert hij ook zijn tekentalent.

“Het idee van The Fat Hummingbird kwam tot stand op vakantie. In Brazilië zagen we hoe kolibries zich aan de voederbakjes volvreten. Toen ik ze in Canada weer zag, doemde dat grappige beeld van een dikke kolibrie weer voor mij op. Ik heb altijd graag getekend, maar tot een jaar geleden stond het maar op een laag pitje. Dat beeld deed me weer naar de tekenpen grijpen", vertelt de schepen, die het kunstenaarsbloed van vader Zjos duidelijk heeft overgeërfd.

"De cartoons staan volledig los van mijn politieke bezigheden. Ik wil er geen bepaalde booschappen mee brengen of ze politiek getint maken. Het enige doel is om mensen gewoon eens goed aan het lachen te brengen", zegt Jenne. "Naast mijn job als maatschappelijk werker en mijn ambt als schepen is het voor mij een ideale uitlaatklep. Het is een moment dat je even niet zo ernstig hoeft bezig te zijn.”.

Bedoeling is wekelijks een nieuwe Fat Hummingbird cartoon te posten. Daarnaast zullen er ook nevenfiguurtjes opduiken zoals Holy Cow en Le Capitaine du Bateau Jaune.

www.fathummingbird.com