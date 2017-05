Slechtvalken zorgen opnieuw voor geslaagd broedgeval

Schelle - In Schelle kan Natuurpunt zich weer verheugen in een geslaagd broedgeval van slechtvalken. Een koppeltje dat zich heeft genesteld in de nestkast aan de hoogspanningsmast op het terrein van Elia heeft vier jongen voortgebracht.

Sinds de start van het project van Natuurpunt Rupelstreek in 2001 zagen al 41 jonge slechtvalken het levenslicht in Schelle. Enkel in 2007, 2008 en 2012 was er geen broedgeval. Vorig jaar konden er drie jongen worden geteld.

Afgelopen week kregen de vier jonge valken door een medewerker van Natuurpunt een officiële ring aangemeten. Ze zijn nu vier weken oud. Zodra ze zes weken oud zijn, starten ze met hun eerste vliegoefeningen.