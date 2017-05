Walk for MS trekt zesde keer over Lierse stadsvesten

Kontich - Op de Lierse vesten trekt zaterdag 13 mei de zesde Walk for MS voorbij. Naast de jaarlijkse wandelafspraak staat in het najaar met MS vs. Mont Ventoux nog een tweede project van Move to Sport, onder de impuls van de Kontichse kinesist Paul Van Ash, op stapel.

Of het nu gaat om een wandeling over de vesten of het beklimmen van de Ventoux: in beweging blijven, is belangrijk voor mensen met multiple sclerose. “Tijdens een recent congres in Barcelona is dat nogmaals gebleken. Meer nog, er werd zelfs gesteld dat het soms wat pittiger mag zijn. Uiteraard volgens ieders mogelijkheden, want het ziektebeeld van MS is héél uiteenlopend”, zegt bezieler Paul Van Asch.

Met de jaarlijkse Walk for MS wil de vzw dit blijvend onder de aandacht houden. “De wandeling, die ook rolstoeltoegankelijk is, brengt op een heel laagdrempelige manier mensen met MS, hun familie, vrienden en sympathisanten samen voor een leuke namiddag. En dat is wat we beogen: dat mensen met MS zo veel mogelijk blijven participeren en niet in isolement geraken en dat er door erover te spreken taboes worden doorbroken.”

Plaats van afspraak voor de wandeling is de parking van cc De Mol waar de late beslissers zich vanaf 13.30u nog kunnen inschrijven. Om 14.30u wordt gezamenlijk opgewarmd met een Zumba-sessie om vanaf 14.50u te vertrekken voor de wandeling van bijna vijf kilometer.

Momenteel bereidt Move to Sport ook een nieuw buitenlands project voor. Het weekend van 15 tot 17 september gaan 24 mannen en vrouwen met MS elk met een buddy de uitdaging aan om de Mont Ventoux te beklimmen.

www.walkforms.be