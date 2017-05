Groen voert ludiek actie voor betere perrons

Hemiksem - Uitgerust als 'echte' bergbeklimmers hebben leden van Groen Hemiksem aan het station ludiek actie gevoerd. "Het perron is té laag", stellen ze.

De aankondiging om de frequentie op spoorlijn 52 tussen Antwerpen en Puurs uit te breiden, is de aanleiding om de slechte staat van de perrons in Hemiksem aan te kaarten. "Door de uitbreiding zullen inwoners hopelijk meer de trein willen nemen, maar ze moeten ook kunnen. Voor veel reizigers zal de drempel letterlijk te hoog zijn. Om de afstand tussen perron en treinstel te overbruggen, moet je bijna een geoefend bergbeklimmer zijn", zegt Jo Van Havere, secretaris van Groen Hemiksem.

Om dat aan te tonen, voegde hij woensdag de daad bij het woord. Bij aankomst van de trein werd prompt met een meter aan de slag gegaan. Resultaat: tussen het perron en de eerste trede van de trein gapen 43 centimeters.

Daarom wordt op initiatief van Groen volgende week in de gemeenteraad vanuit de meerderheid een motie ter goedkeuring voorgelegd. "Daarin willen we nogmaals aandringen om de perrons in Hemiksem te verhogen en aantrekkelijker te maken, net als dit voor andere perrons op de lijn al een aantal jaren geleden gebeurde", zegt schepen Jenne Meyvis.

"Onze actie past bovendien in een ruimer kader", pikt voorzitter Hans Hooyberghs in. "Zo pleiten we bijvoorbeeld ook voor het inzetten van de light train. Volgens eerste onderzoeken zou dit op spoorlijn 52 perfect kunnen.”