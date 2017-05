Finalisten Mister Gay Belgium hijsen regenboogvlag

Hemiksem - Alan Roelants en Cédric Suetens, finalisten Mister Gay Belgium, hebben samen met burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) aan de abdij symbolisch de regenboogvlag gehesen. De vlag komt later aan de inkom van Hemiksem aan de grens met Aartselaar te hangen.

Voor de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie op 17 mei worden gemeenten opgeroepen om die dag de regenboogvlag te hijsen om hun solidariteit uit te spreken. Met twee finalisten voor Mister Gay Belgium 2017 in haar midden zet de gemeente dat dit jaar graag extra in de kijker.

Café-uitbater Alan Roelants (23) en student Haartooi Cédric Suetens (18) zitten intussen in volle voorbereiding naar de finale op 27 mei. “Het is al een leuke en interessante ervaring geweest. Het belangrijkste en tofste is dat we onze thema’s onder de aandacht kunnen brengen en dat je merkt dat mensen erover praten en toch anders tegenaan gaan kijken”, zeggen ze.

Want de verkiezing draait om meer dan alleen de looks. Elk van de finalisten heeft een thema gekozen om taboes en vooroordelen rond holebi’s en transgenders te doorbreken. Zo wil Alan een lans breken voor het ouderschap van holebi’s. Cédric focust zich op zinloos geweld en bereidt een tentoonstelling voor.

