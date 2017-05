Varkens blazen Vrijselhof nieuw leven in voor biologisch landbouwproject

Kontich - Het Vrijselhof, een eeuwenoude boerderij achterin de Groeningenlei, krijgt nieuw leven ingeblazen. Joe Dieryck en echtgenote Christie starten er met hun bvba Groene Aap een innovatief biologisch landbouwproject op. Met een zestigtal varkentjes in de hoofdrol.

“Om groenten, fruit en andere gewassen te kunnen verbouwen, moet het grasland worden omgevormd tot geschikt akkerland. Zware machines laten aanrukken om dat te verwezenlijken, past evenwel niet in het biologisch plaatje dat we voor ogen hebben. In plaats van tractoren en ploegen die honderden liters benzine verbruiken, laten we een bende varkens het werk doen. Zij wroeten in de grond op zoek naar wortels, wormen en ander lekkers en ploegen zo de grond om", verduidelijkt Joe Dieryck.

“Dat de varkens vrije uitloop op gras krijgen, is hier in Vlaanderen volgens ons redelijk uniek. Het biedt mensen ook de kans om uitzonderlijk vlees op hun bord te krijgen Want het is niet de bedoeling dat we een varkenskwekerij worden", benadrukt hij.

“De varkens worden als biggen van 20 tot 30 kilo aangekocht en bereiken tegen het najaar hun slachtgewicht. Iedereen krijgt de kans om dat vlees aan te kopen."

www.vrijselhof.be

nfo@vrijselhof.be