Hemiksem - De brandweer van Hemiksem programmeert zijn jaarlijkse filmavond op maandag 8 mei. Op de affiche staat Deepwater Horizon.

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de explosie in 2010 op het Deepwater Horizon boorplatform met als gevolg de grootste olieramp in de Golf van Mexico.

De filmavond vindt plaats in gemeentelijke feestzaal Depot Deluxe en gaat van start om 20u.