Hamburgers met mango en venkel

Kontich - Wie er passeert, heeft het hamburgerkraam op de parking van discotheek Copacabana aan de Grote Steenweg in Waarloos vast al opgemerkt. Alleen is het niet het zoveelste klassieke snackkraam in de rij.

Carolien Straetmans uit Putte pakt uit met verrassende combinaties. Op het menu prijkt een dertigtal verschillende hamburgers, gemaakt van lams-, rundvlees of kip en vergezeld door verrassende ingrediënten zoals pesto, olijven, venkel of zelfs mango. Met elke maand een suggestiehamburger valt er telkens ook iets nieuws te ontdekken.

Met de combinaties bewijst Carolien ook dat hamburgers en gezonde voeding hand in hand kunnen gaan. “Ik wilde mijn concept gezond houden en werk daarom met veel dagverse en seizoensgebonden groenten. Elke ochtend ga ik die halen op de veiling in Sint-Katelijne-Waver. Ik werk ook met verschillende soorten kazen”, vertelt ze.

Naast woensdag, donderdag en vrijdag staat ze er in het weekend ook ’s nachts. "Want ook de uitgaande jeugd weet de speciale hamburgers te smaken", zegt Carolien.