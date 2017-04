Veel springplezier in park op Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag in het gemeentelijk park Scherpenstein, een samenwerking van de vrijetijdsdiensten van Schelle en Hemiksem, betekende vooral veel springplezier met meerdere springkastelen. De kleinsten leefden zich volop uit in het Disneyland-kasteel, terwijl de groteren meer een uitdaging vonden in de Spider-toren waarvoor het rijtje schuiven was. Springen en huppelen deed de jeugd ook met een initiatie Afrikaanse dans.