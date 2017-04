Speciaal Subito-kraslot levert Antwerpenaar maar liefst 300.000 euro op

Kontich - Een kraslot kopen en ‘subito’ 300.000 euro winnen. Dat overkwam een van de klanten van dagbladhandel Brigitte in de Molenstraat. De winnaar zelf wenst anoniem te blijven.

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het populaire Subito-kraslot is een limited edition uitgebracht waarbij drie loten verspreid over gans België de hoofdprijs van 300.000 euro opleveren. Wie de winnaar precies is, weet zaakvoerster Brigitte Verbruggen zelf ook niet, want de winnaar meldde zich rechtstreeks bij de Nationale Loterij. Volgens haar is het wel een vaste klant.

“De winnaar heeft zich een tiental dagen geleden bij de Nationale Loterij gemeld, maar gaf aan dat hij of zij volledig anoniem wenst te blijven”, zegt woordvoerster van de Nationale Loterij Kiki Vervloesem. Niettemin is dit een mooie gelegenheid om de verjaardag van Subito en de eerste hoofdvogel die is afgeschoten te vieren."

Woensdagvoormiddag had Brigitt haar vaste klanten uitgenodigd om mee te komen vieren. “Ze wisten van niks en waren even verbaasd als ik”, lacht ze. In de twintig jaar dat ze haar dagbladhandel runt, is het de eerste keer dat, met een kraslot toch, dergelijk hoog bedrag wordt gewonnen.