Heymisse Schlagert houdt na zaterdag op te bestaan

Hemiksem - Depot Deluxe verandert zaterdag voor het derde jaar in een schlagertempel, al zal het voor de laatste keer zijn. Organisator Anthony Abbeloos geeft er de brui aan.

“Ik heb zelfs sterk getwijfeld om ook deze editie af te gelasten, want het is dit jaar werkelijk rampzalig”, steekt Abbeloos van wal. Een gebrekkige belangstelling en allerlei organisatorische ­beslommeringen hebben hem tot de beslissing gedreven te stoppen.

“Het liep al mis bij de reservatie van de zaal. Eind juli diende ik een aanvraag in voor 22 april. Het reservatiesysteem van de gemeente gaf aan dat de zaal op die dag vrij was, maar later bleek dat de gidsen op dezelfde datum hun jaarlijkse fuif planden. Over de toewijzing was het lange tijd onduidelijk. Kortom, uiteindelijk was de enige optie uitwijken naar 15 april, de vooravond van Pasen, een ongunstig moment."

“Zo is het altijd wel wat hier en dat steekt me stilaan tegen”, zegt Abbeloos. “Alsof dat nog niet genoeg was, kwam er ook nog de heisa rond Steve Tielens. Plots begonnen er heel wat annulaties binnen te komen van mensen die al kaarten hadden gereserveerd. Er zijn nog maar een 120-tal kaarten de deur uit. Allemaal heel erg jammer, want hoewel ook de voorgaande jaren de opkomst enigszins onder de verwachten bleef, was er altijd veel ambiance."

Ondanks alles hoopt hij er zaterdag nog het beste van te maken. Op de affiche dus geen Christoff, maar wel Doran, Lissa Lewis, ­Steve Tielens, Belle Perez, Sergio en Willy Sommers. Daarna volgt nog een afterparty met dj Luc. Tickets kosten 25 euro, vip-tickets 60 euro.

www.heymisseschlagert.be