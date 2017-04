Actiecomité Tuinlei richt open brief aan bestuur

Schelle - In een open brief aan het gemeentebestuur stelt het actiecomité Tuinlei nogmaals het nut van de heraanleg van de Boven-Tuinlei in vraag. Die zou tijdens de werkzaamheden in de Steenwinkelstraat als ontsluiting moeten dienen.

“Zelf moeten we dagelijks een omweg maken via Niel of Hemiksem en we hebben niet de indruk dat de werkzaamheden onoverkomelijke chaos veroorzaken. Wij vragen ons dus af waarom 850.000 euro werd uitgegeven voor een tijdelijke weg die eigenlijk overbodig blijkt. Helemaal nu blijkt dat die weg de komende drie maanden niet kan worden gebruikt omdat de werkzaamheden in de Beneden-Tuinlei met een jaar worden vervroegd. Het voedt alleen weer het vermoeden van een verborgen agenda”, stelt het comité.

“De Beneden-Tuinlei wordt vervroegd aangevat omdat momenteel elders niet kan worden doorgewerkt en anders de werkzaamheden voor meerdere weken of maanden dreigen stil te vallen. Bovendien, een fietspad alleen kon niet worden aangelegd. De weg zou hiervoor te smal zijn. Eens de Beneden-Tuinlei klaar is, zal de Boven-Tuinlei zijn nut zeker nog bewijzen tijdens de werkzaamheden hogerop in de Steenwinkelstraat. Heel wat mensen zullen dan gedurende meerdere maanden dagelijks minder kilometers moeten omrijden”, reageert burgemeester Rob Mennes (CD&V).