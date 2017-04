Zusjes scheppen verrassende ijsjes in Scoop

Schelle - Zussen Judith (25) en Stefanie Van Bulck (27) hebben aan de Provinciale Steenweg ijssalon Scoop geopend. “Midden in het centrum en vlak naast een school, een betere ligging kunnen we ons niet inbeelden”, zeggen ze.

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” Deze uitspraak van Walt Disney prijkt in het groot op de muur van het ijssalon, waar je overal knipogen naar de wereld van film en animatiefiguren terugvindt, tot op de menukaart. Hun droom najagen, dat is precies wat Judith en Stefanie hebben gedaan.

De zusjes gingen niet over een nacht ijs. “Bijna een jaar zijn we met de voorbereidingen bezig geweest. Stefanie trok voor een cursus ijsbereiden naar Nederland, bij Dolomiti in Den Haag. En via Unizo volgden we het jongerentraject om ook commercieel en financieel beslagen ten ijs te komen”, vertelt Judith.

In de keuken is Stefanie nog volop aan het experimenteren. “We hebben een basisassortiment met de klassieke smaken, maar willen ook verrassen met een minder traditioneel aanbod zoals kiwi-ijs, mango-ijs of chocomousse-ijs. De menukaart zal geregeld wisselen, naargelang het seizoen. Want we werken graag met vers fruit", zegt Stefanie.

Naast ijs serveren de zusjes ook crêpes. In het oog springen de Japanse pannenkoeken. “De pannenkoek wordt opgerold in de vorm van een hoorntje en afgewerkt met allerlei toppings. Zo kunnen ze net als de ijsjes ook makkelijk worden meegenomen. Op de kaart prijken ten slotte ook een aantal speciale koffies, thees en lattes. Ook mensen met een allergie zijn bij ons van harte welkom.”



www.facebook.com/scoopiceandcrepes