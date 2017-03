"Niet nodig om voor Sint-Jozef te kamperen"

Kontich - Het was ongezien, maar vorig weekend werd ook het Sint-Jozefinstituut geconfronteerd met het kampeerfenomeen. “Nochtans is het niet nodig", benadrukt de directie.

Voor de inschrijvingen vorig weekend doken de eerste ouders reeds vrijdagavond op. Die rij zwol tijdens de nacht aan tot zo’n tweehonderd wachtenden.

“Nochtans geven we net als de voorbije jaren de boodschap mee dat kamperen niet nodig is. Omdat er rekening houdend met onze capaciteit zich geen probleem stelt. Ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar hebben we nu zelfs al veertig leerlingen meer ingeschreven”, zegt algemeen directeur Wouter Van Looy.

De verklaring legt hij bij de plaatsen voor klas 1B, het beroepsvoorbereidende leerjaar. “Om infrastructurele redenen is het aantal leerlingen in die klas beperkt tot twaalf. De ouders die hier als eersten aan de schoolpoort stonden, kwamen allemaal voor die klas, zo bleek uit de contacten. Maar als mensen enkele ouders aan de poort zien staan, is dat genoeg om zelf in actie te schieten. Het is een sneeuwbaleffect dat je jammer genoeg niet kan tegenhouden."