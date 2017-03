Sushi Town opent deuren op plaats van voormalige frituur

Schelle - Geen spoor meer van frietketels, maar gezonde hapjes van rijst en vis die naar de hongerigen lonken. In het voormalige Schels Frituur aan de Provinciale Steenweg heeft sushibar Sushi Town de deuren geopend.

De uit Nepal afkomstige Pradip Thanait en zijn vennoot Om Tharu hebben de frituur omgetoverd tot een gezellige sushibar met twintig zitplaatsen en enkele plaatsen aan de bar. "Ik droomde al langer van een eigen zaak, maar Antwerpen is al wat verzadigd. Met veel passage en een gratis openbare parking vlak achter de zaak, is dit een heel goede ligging. Bovendien is er voor de rest in de Rupelstreek nog geen echte sushibar", heeft Pradip er vertrouwen in.

Met de focus op dagverse, huisbereide sushi heeft Sushi Town voor de niet-liefhebbers of voor de afwisseling ook Japanse grill (teriyaki), Thai curry- en wokgerechten op de menukaart staan. Naast het restaurant en de mogelijkheid tot afhalen, is er ook een thuisleverdienst. "Aangeraden is hiervoor tijdig overdag te bestellen. Je bent dan ook zeker van je bestelling. Want op is op. Alles wordt de dag zelf bereid en elke dag maken we van elk maar een bepaald aantal", zegt Pradip.

www.sushitown.be