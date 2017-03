De Scheve Toren zorgt met zes bussen voor opvallend supporterslegioen

Schelle - De Rode Duivels konden zaterdag rekenen op massale steun vanuit de Rupelstreek. Supportersclub De Scheve Toren trok met liefst zes volle bussen, goed voor 320 fans, naar Brussel. Onder hen heel wat jonge voetballertjes van Schelle Sport en Rupel Boom die mee voor de sfeer zorgden.

"Zes volle bussen vanuit één club, bij supportersfederatie 1895 klonk het dat ze dit nog nooit eerder hebben meegemaakt", glundert voorzitter Swa Vercammen.

Dat de wedstrijd dit keer op een zaterdagavond viel, was een buitenkans voor de jongste Duivels-fans om ook eens een wedstrijd live mee te maken. Schelle Sport trommelde een legioen van liefst 118 supporters op, met spelertjes, mama's en papa's, oma's en opa's en andere leden van de club.

Jesse Begois (9) van de U10 was er samen met zijn ploeggenoten helemaal klaar voor. "België, olé olé", tiert hij door zijn 'Jupiler-toeter. "Dit is de eerste keer dat ik de Duivels live ga zien. Het is allemaal wel wat spannend en indrukwekkend", joelt de spits van Schelle Sport. "Het was erg leuk, ze hadden alleen wat beter mogen spelen", zucht hij na afloop.

Dat de Duivels in extremis nog gelijk wisten te maken, zorgde ook voor een zucht van opluchting bij Philip Potvin. Speciaal uit Italië overgekomen vormde hij samen met zoontje Massimiliano (6) een opvallend supportersduo. "Mijn vrouw is Italiaanse en ik woon er reeds meer dan tien jaar. Maar mijn zoontje is een Rode Duivel in hart en nieren", lacht hij. "We hebben ons super goed geamuseerd. Gelukkig werd het nog 1-1, want anders was het hier een drama geweest."

Ook Tom Ploegaerts, ondervoorzitter van De Scheve Toren, blikt tevreden terug. "Hier en daar waren er enkele schoonheidsfoutjes, maar daar kunnen we uit leren. Zo gaan we een volgende keer zeker de bussen beter groeperen per opstapplaats", zegt hij.

