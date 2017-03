‘Pan’ zoekt spannendste stem van Vlaanderen

Hemiksem - Pan, de misdaadroman van Ria Maes en acteur Aron Wade, oogst lovende kritieken. Behalve naar de identiteit van Pan gaan de auteurs nu ook op zoek naar de spannendste stem van Vlaanderen.

Wie in de ban is van Pan kan zijn kans wagen in een wedstrijd van Standaard Boekhandel. Via de Facebookpagina van Pan kunt u doorklikken naar de wedstrijd. Download de eerste bladzijden van Pan, lees er een fragment uit voor en leg dit vast met uw smartphone.

Het filmpje, dat niet langer dan een minuut mag duren, post u vervolgens op de Facebookpagina van Pan. U hebt tot 31 maart om het filmpje te up­loaden. Het filmpje dat de meeste likes verzamelt, wint een boeken­pakket. De origineelste inzending wordt dan weer beloond met een exclusieve meet & greet.

De ­debuutroman van Maes & Wade oogst intussen veel positieve commentaren. Op de grootste Nederlandse thrillersite wordt Pan bekroond met een mooie 4,5/5.

www.facebook.com/maesenwade