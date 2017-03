Curieus toont mooie dingen

Schelle - De nieuwe wind die door Curieus Schelle waait, bezegelden de leden met een tentoonstelling in het gemeentehuis. De organisatoren blikten na afloop tevreden terug.

In de hal van het gemeentehuis toonden Gerard Van Hoof, Martine Verbruggen, Danny Moortgat, Edith Vercammen en Rudiger Vercammen ‘foto's en andere mooie dingen’ waaronder grappige naaktfiguurtjes in vilt en keramieken dierenfiguren.

“Het is de allereerste keer dat we in het gemeentehuis exposeren en dat is zeker voor herhaling vatbaar. Minstens één keer per jaar willen we op deze manier naar buiten komen. In Schelle woont immers heel wat creatief talent. Daarnaast plannen we ook reiscafés met verhalen en foto's van reizigers”, zei Rita Langhmans, voorzitter van Curieus Schelle.