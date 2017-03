HarmonieOrkest onderneemt concertreis naar IJsland

Schelle - Het Koninklijk HarmonieOrkest Schelle gaat in april op concertreis naar IJsland. Pittig detail: in 2010 zat een 35-tal muzikanten van het gezelschap door de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull een week lang gegijzeld in China. Toen maakte de vereniging haar eerste concertreis.

"Het is er niet om gedaan, maar gewoon een grappige samenloop van omstandigheden", lacht voorzitter Johan Van Dyck. "We waren deze keer eigenlijk van plan om een trip naar de Verenigde Staten te maken. Maar uiteindelijk bleek het kostenplaatje om iedereen mee te krijgen aan de hoge kant", vertelt hij.

"Enkele van onze muzikanten waren al eerder in IJsland geweest en stelden vast dat daar ook een behoorlijk grote scene op het vlak van harmonies en orkesten bestaat. Contacten met twee orkesten ter plaatse brachten ons uiteindelijk naar deze bestemming."

"Momenteel staan er drie concerten gepland, waarvan een in het moderne en prestigieuze Harpa concertgebouw in Reykjavik waar ook het IJslands Symfonieorkest speelt. Het is de grootste concertzaal en een landmark in de hoofdstad en we kijken er enorm naar uit om daar te spelen", zegt de voorzitter.

De trip loopt van 9 tot 16 april, tenminste als er niks tussen komt. "Tussen de concerten door staat er ook heel wat sightseeing op het programma. Uiteraard ook een trip naar de Eyjafjallajökull. We gaan er zeker bloemen neerleggen", lacht de voorzitter. "Hopelijk barst hij deze keer dus niet uit!"