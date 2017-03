Carnavalskostuums Gilles krijgen plaats bij heemkring

Hemiksem - Een carnavalsstoet gaat er al lang niet meer uit, maar Hemiksem had ooit zijn eigen Gilles, net als die van Binche. Paula Peiffer, familie van medestichter François Morgado, heeft nu een hele collectie kostuums geschonken aan de heemkring, waardoor de herinnering aan de carnavalsgroep bewaard blijft.

Het waren Waalse immigranten die tewerkgesteld waren bij het toenmalige Franco-Belge des Laminoirs et Tréfileries d’Hemixem (nu Lamifil) die de traditie deden overwaaien. Zij richtten de Gilles Sans Souci op.

François Fernandes (83) was dertien toen hij in de stoeten begon mee te stappen. "Uren na afloop voelde het alsof ik de hoed nog steeds op had”, lacht hij.

Een van die hoeden en enkele pakken hadden reeds een plaatsje gekregen in het heemmuseum, maar veel kostuums lagen sinds midden jaren zeventig op zolder bij Paula Peiffer. Haar peter, ­François Morgado, was een van de stichters en destijds voorzitter. Uit die tijd koestert ze nog mooie herinneringen. En vooral ook dat het een tijdrovend werkje was om de kostuums en hoeden te maken en in goede staat te houden.

“Ik herinner mij nog hoe mijn peter met engelengeduld de pluimen stuk voor stuk van de hoeden verwijderde, ze waste, soms kleurde en ze daarna liet krullen met een aardappelschiller. De hoeden waren dan op hun mooiste”, vertelt Paula.

De heemkundige kring Heymissen neemt de kostuums met open armen aan. “Het is een stukje waardevol erfgoed dat op deze manier weer bewaard blijft. We moeten nu eens bekijken hoe we dit stukje lokale folklore een mooi plekje in ons museum kunnen geven”, zegt voorzitter Geert Roggeman.