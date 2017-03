Steenkorven vervangen ingestorte kasteelmuur

Hemiksem - De historische kasteelmuur die een groot deel van de Assestraat omzoomt, heeft een grondige metamorfose ondergaan. Over een paar honderd meter is de muur vervangen door steenkorven.

Vorige zomer was een deel van de muur rond het domein van kasteel Hemiksemhof, over een lengte van enkele tientallen meters, als een pudding in mekaar gezakt en kwamen de brokstukken op de rijbaan terecht. Omdat werd vastgesteld dat er nog een groter stuk onstabiel was en de muur barsten vertoonde, werd uit veiligheidsoverwegingen besloten om ook dat stuk met de grond gelijk te maken.

De herstelling heeft uiteindelijk een tijdje aangesleept. Eind januari ging de gemeente van start met de voorbereidende werkzaamheden, zodat eind februari een aannemer zou kunnen starten met het vervangen van de muur. Die werkzaamheden gingen uiteindelijk vorige week van start en zijn nu grotendeels klaar. Na de aannemer is het aan het gemeentepersoneel voor de randafwerking van de strook tussen de rijbaan en de kasteelmuur.

Om praktische redenen en uit veiligheidsoverwegingen wordt tijdens de werkzaamheden een rijstrook afgesloten voor het verkeer. De doorgang wordt er geregeld via tijdelijke verkeerslichten zodat voertuigen er om beurten kunnen passeren.