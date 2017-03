Jeugdzorg Emmaüs neemt intrek in hoeve Scholiers

Hemiksem - De Valkenissehoeve, ook bekend als de hoeve Scholiers, krijgt nieuwe ‘bewoners’. Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen gaat er een atelierwerking voor pubers in de bijzondere jeugdzorg uitbouwen. Mét betrokkenheid van de lokale gemeenschap.

La Strada, een onderdeel van Jeugdzorg Emmaüs, krijgt er onderdak via een erfpachtregeling. “Momenteel zijn we gevestigd op het Antwerpse Kiel. De hoeve met een hectare weiland over de deur biedt veel meer mogelijkheden. In de atelierwerking kunnen jongeren vanaf 12 jaar tijdens de schooldagen terecht die, om welke reden ook, geen school of dagbesteding hebben. Doorheen het schooljaar gaat het om een wisselende groep van vijftien tot twintig jongeren”, vertelt coördinator Kaat Van Praet.

Stap voor stap wil Jeugdzorg Emmaüs de hoeve opknappen en werk maken van een aantal concrete projecten zoals het verzorgen van dieren en samen tuinieren met de buurt. “Om te starten, willen we graag een werking met ezeltjes uitbouwen. Zeker voor jongeren met een complexe problematiek kan het werken met dieren zeer heilzaam zijn. Ook voor klassen of andere groepen kinderen is het leuk. We willen ons graag openstellen, want die verbinding met de lokale gemeenschap is erg belangrijk”, benadrukt de coördinator.

“Bij de uitbouw van het project willen we graag zo veel mogelijk Hemiksemnaren, verenigingen en bedrijven betrekken. De deuren van de hoeve staan overdag dan ook altijd open voor vrijwilligers, bezoekers, buurtbewoners en geïnteresseerden. Ook voor een volkstuin reiken we de hand naar geïnteresseerde inwoners."

Op dinsdag 14 maart vindt vanaf 20u een kennismakingsavond plaats in Depot Deluxe.