Gemeente spaart mee dopjes voor geleidehonden

Hemiksem / Schelle - Aan het onthaal in het gemeentehuis van Schelle is een container geplaatst om plastic flesdoppen in te zamelen. De actie komt ten goede aan de opleiding van geleidehonden bij BCG.

Het initiatief komt van OCMW-raadslid Tanya Jansegers. In buurgemeente Hemiksem is zij in het gemeentehuis een collega van Hilde Van der Aa, die zelf al jaren wordt bijgestaan door zo’n blindengeleidehond. “Elke dag ervaar ik wat een ongelooflijke hulp Mattice voor Hilde is. Zelf ben ik een groot hondenliefhebster, die zich voor allerlei acties inzet, en daarom vond ik dat deze actie alle steun verdient. Dat mijn voorstel positief werd onthaald, maakt me enorm blij”, zegt ze.

Ook Hilde Van der Aa is opgetogen, want alle extra steun voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) in Tongeren is welkom. Om de opleiding van één hond te financieren, is zo’n 25.000 euro nodig, oftewel 86.000 kilo dopjes. “De inzameling verloopt vooral via scholen. Ook de politiezone Rupel doet mee. Gemeenten in mindere mate. Dat nu onze buren van Schelle aansluiten, is enorm fijn”, zegt ze.

Zelf heeft ze over enkele jaren ook weer een andere hond nodig. Mattice, een goldendoodle, is nu acht jaar en kan haar nog ongeveer twee jaar ten dienste staan. “De opleiding van een hond duurt in totaal twee jaar. Per jaar start een vijftiental honden, maar slechts de helft wordt daadwerkelijk geleidehond. Er kruipt dus heel wat tijd en geld in en daarom is alle steun welkom”, vertelt Hilde.

"Als apart onderdeeltje van heel de selectieve inzameling helpt het de eigen afvalberg wat te verkleinen, maar het dient vooral ook een zeer waardevol en edel project. Dit bijkomend zetje willen we graag geven”, zegt burgemester Rob Mennes (CD&V).

www.dopjesactie.be