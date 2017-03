Nannymaux speelt babysit aan huis voor huisdieren

Hemiksem / Lier - Ann Thaels uit Hemiksem en Tanya Bossaerts uit Lier, twee vroegere werkcollega’s, hebben elkaar gevonden in hun passie voor dieren. Samen hebben ze Nannymaux opgericht.

Nannymaux is een oppas- en uitlaatdienst voor honden, katten en andere huisdieren waarbij de dames aan huis komen. “De dieren kunnen daardoor in eigen omgeving blijven en dat is heel belangrijk om stress te beperken. Als de baasjes op vakantie gaan en de hond of poes naar een pension moet, is dat voor zo’n dier erg stressvol”, zeggen Ann en Tanya.

Daar weten ze alles over na een opleiding die ze bij Syntra volgden. Die omvatte onder meer EHBO voor dieren, dierenwetgeving, voeding voor honden en katten, gedrag en dieren opvangen in stresssituaties.

“In hoofdzaak gaat het om de oppas van honden en katten, maar we hebben ook al nanny gespeeld voor cavia’s, konijnen en kippen. Ons uitgangspunt is wel dat we genoeg kennis over het beest moeten hebben. Er gaat daarom altijd eerst een kennismakingsgesprek aan vooraf", geeft Ann aan.

“Daarnaast kan je bij Nannymaux ook terecht voor het uitlaten van jouw hond, zowel bij afwezigheid voor een langere periode als voor een of meerdere losse wandelingen, of om op jouw huis te passen ook als je geen huisdieren hebt”, zegt Tanya. “In die zin bieden we ook een luxepakket aan waarbij we bijvoorbeeld het gras maaien of er bij thuiskomst een ontbijtmand klaar staat."

www.nannymaux.be