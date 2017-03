Schelle - De gemeente beschikt voortaan over een eigen veegwagen om straten schoon te maken en te ontdoen van onkruid. Voordien werd hiervoor steeds een machine gehuurd.

"Het aantal veegrondes was hierdoor beperkt tot vier per jaar. Indien nodig kan dat nu vaker gebeuren. De zeer wendbare stuurcabine stelt het personeel bovendien in staat om in alle hoekjes en kantjes te borstelen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Het gaat om een investering van 130.000 euro.