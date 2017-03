Lioness Bootcamp richt zich exclusief op vrouwen

Kontich - Op de terreinen van Beerschot Hockey in de Groeningenlei opent komend weekend de Lioness Bootcamp Club. Jaimy Van den Broeck geeft er kracht- en cardiotraining, exclusief voor vrouwen.

De in Wilrijk wonende, maar van Edegem afkomstige sportieve jongedame ging een jaar geleden met het concept van start en stelde meteen vast dat heel wat vrouwen voor het idee gewonnen waren. Dat deed haar dromen van een eigen club.

“Dat er alleen wordt getraind onder vrouwen werkt een zekere drempel weg. Als vrouw in de fitness merk ik dat er weinig onderlinge steun is. Het schrikt vrouwen ook af om tussen al dat mannelijke testosteron te sporten. Ze zijn bang voor spottende blikken”, zegt Jaimy.

“Bovendien hoef je niet in topconditie te zijn. Iedereen kan instappen en traint met persoonlijke begeleiding op haar niveau. Er heerst een sterke groepssfeer waarbij de dames elkaar aanmoedigen en steunen. We zijn een groep vriendinnen met hetzelfde doel.”

Bij Lioness Bootcamp Club draait het om een combinatie van krachtoefeningen en cardiovasculaire training, met de focus op de vrouwelijke vormen. “Elke les is anders en elke oefening kent variaties. Zo zijn ze voor iedereen, ook voor zij met een mindere conditie, uitvoerbaar. Het voordeel van deze locatie is trouwens dat we in de zomer ook buiten kunnen trainen. De groepjes zijn per les beperkt tot maximum veertien deelnemers."

Elke weekdag, behalve dinsdag, en op zaterdagochtend zijn er groepslessen. Tijdens het openingsweekend op 11 en 12 maart kan iedereen een gratis proefles volgen. Inschrijven kan op de website.

www.lioness.be