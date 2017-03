Niet één, maar twee finalisten voor Mister Gay Belgium

Hemiksem - In de verkiezing van Mister Gay Belgium van dit jaar is de zuidrand sterk vertegenwoordigd. Van de twaalf finalisten komen met Alan Roelants (23) en Cédric Suetens (18) niet één, maar liefst twee kandidaten uit Hemiksem.

Beiden schopten het tot de Gouden Twaalf van de 145 mannen die zich voor de verkiezing inschreven. Ze kenden vooraf mekaar niet, maar zien elkaar niet als concurrenten. "We hebben allebei een sterk thema", zeggen de heren.

Want meer dan de looks draait het in deze verkiezing, als toekomstig ambassadeur van de holebi- en transgendergemeenschap, om het thema dat elk van de finalisten naar voren brengt. Alan die zelf later heel graag een kindje wil, gaat voor 'LGBT'ers met een kinderwens'. Cédric wil een lans breken voor betere opvang en begeleiding bij zinloos geweld tegen holebi's. Zelf kreeg hij daar helaas al twee keer mee te maken.

"Ik wil een stem zijn voor alle startende holebi-gezinnen, want nog té vaak worden zij geconfronteerd met allerlei hinderpalen en lange en dure procedures", zegt Alan die samen met zijn zus in Hemiksem café De Cluyse uitbaat. "Eerstdaags ga ik online ook een forum lanceren met meningen en getuigenissen van onder meer pleegouders, pleegkinderen en een draagmoeder en allerlei nuttige informatie voor wie ouderschap als holebi overweegt."

Ook Cédric, student haartooi aan Den Biezerd in Niel, hoopt met zijn thema een en ander te bewerkstelligen. Hij spreekt uit ervaring. "Ikzelf ben al twee keer met zinloos geweld geconfronteerd geweest. Een eerste keer was ik twaalf jaar toen ik aan de bushalte in mekaar werd geslagen, een tweede keer vorig jaar. Gelukkig kon ik rekenen op een goed opvangnet en kon ik ermee terecht bij mijn ouders die mij aanmoedigden om het te melden. Maar andere jongeren hebben niet altijd dergelijk opvangnet of durven erover te praten."

De finale van Mister Gay Belgium 2017 vindt plaats op zaterdag 27 mei in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Stemmen op een van de kandidaten kan via www.out.tv/be en is gratis.