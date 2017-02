Chiro ontvouwt plannen voor nieuwe lokalen in Tuinlei

Schelle - Chiro Schelle gaat zijn vertrouwde stek in de Ceulemansstraat ruilen voor een nieuwbouw in de Tuinlei. Daarover werd een overeenkomst bereikt met de gemeente en de vzw Dekenale Werken Niel-Boom.

De huidige lokalen in de Ceulemansstraat, die dateren van de jaren zestig, begin jaren tachtig en midden jaren negentig, barsten voor de driehonderd leden en 46 leidinggevenden uit hun voegen en zijn opgeleefd. “We voerden al een aantal keren renovaties uit, maar om te voldoen aan de hedendaagse normen en noden voor het aantal leden zijn de kosten zo hoog dat renovatie niet meer realistisch is", zegt Dirk Vranken, de voorzitter van vzw Chiro Schelle.

De jeugdbeweging zal dus over een aantal jaren verhuizen naar een nieuw complex in de Tuinlei, aan de overkant van het Berrenheibos en pal naast het Kerkebos, het ‘Stekjesbos’ in de volksmond. Naast een modern en aangepast gebouw biedt de locatie ook meer open speelruimte en een groene omgeving. Voor de realisatie en financiering vindt de Chiro partners in de gemeente en de vzw Dekenale Werken Niel-Boom.

"Als we tegen eind dit jaar het plaatje van de financiering klaar kunnen hebben, zullen we al hard hebben gewerkt. De verhuizing zal ten vroegste over een drietal jaar kunnen plaatsvinden”, zegt Vranken.