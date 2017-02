Kattenkwaad geeft Antwerps nachtleven mee(r) kleur

Hemiksem / Schelle / Niel / Aartselaar - In het Antwerpse nachtleven duiken de jongste tijd her en der katten op. Verantwoordelijk daarvoor zijn vijf jongeren uit de Rupelstreek. Afgelopen weekend vierden ze in De Shop de eerste verjaardag van hun fuifconcept.

Davy Capiau (Hemiksem), Anthony Fountain (Aartselaar), Mathias Van Onckelen (Schelle), Kenneth Thys (Niel) en Sven Van Herbruggen (Aartselaar) zetten onder de noemer Kattenkwaad sinds een jaar techhouse- en technofeestjes op poten in Antwerpse clubs. Met de kat' als bondgenoot, gaan ze volop voor beleving. Overal waar ze neerstrijken, ziet u als poezen verklede fuifgangers opduiken.

“In Antwerpen heerst er op het vlak van techhouse en techno een sterke undergroundscene. Het spreekt slechts een beperkt publiek aan. Met Kattenkwaad willen wij deze muziek naar een breder publiek brengen door de feestjes speels en kleurrijk te maken. Bij het binnenkomen, kan iedereen zich laten schminken, we delen fancy ballonnen uit en we geven de zaal een speelse aankleding", vertellen Davy en Anthony.

Met afgelopen zaterdag reeds het zevende feestje, slaat het concept duidelijk aan. Voor de viering van de eerste verjaardag werden ook exclusieve t-shirts gelanceerd. Bovendien willen de jongeren niet zomaar alleen feestjes organiseren, maar zich ook sociaal engageren. Voor elk verkocht T-shirt schenken ze twee euro aan de vzw Zwerfkat in Nood. Via hun Facebookpagina ‘adopteren’ ze ook zwerfkatten en gaan ze voor hen op zoek naar een nieuwe thuis.

Meer informatie vindt u op deze Facebookpagina.