Fietsers hoeven in Tuinlei niet meer door het slijk

Schelle - In het bovenste gedeelte van de Tuinlei wordt de structuur van de vernieuwde weg geleidelijk zichtbaar. Fietsers hoeven er niet langer over een tweederangsbaan door het slijk te denderen. Er ligt nu een veilig en comfortabel fietspad.

“Het betonnen fietspad is 2,5 meter breed en met een groenstrook van ongeveer een meter afgescheiden van de baan. De weg die vanuit het centrum verbinding geeft met de Matenstraat in Niel wordt vooral gebruikt door schoolgaande jeugd. Maar ook voor recreatieve fietsers wordt deze door een groter comfort en de aansluiting op andere fietspaden nu veel interessanter. Het traject loopt door een wondermooi gebied”, vertelt schepen van Openbare Werken Karl Van Hoofstat (CD&V).

“Bedoeling is op die manier een fijnmazig netwerk uit te bouwen van fietspaden die allemaal op mekaar aansluiten. Dit zijn de eerste vijfhonderd meter van de zeven kilometer die we de komende twee jaar nog zullen uitrollen”, voegt burgemeester Rob Mennes (CD&V) toe.

De buurt hoopt alleen dat het nu geen sluipweg voor het autoverkeer wordt. “Om doorgaand verkeer te ontmoedigen, worden in dit gedeelte van de Tuinlei drie versmallingen met een doorgang voor één wagen aangebracht. In het eerste gedeelte, aansluitend op de Steenwinkelstraat, wordt met infrastructurele ingrepen dertig per uur afgedwongen. De hoofdontsluiting is en blijft de Steenwinkelstraat", benadrukken ze.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt midden maart het bovenste gedeelte van de Tuinlei opengesteld voor het verkeer.