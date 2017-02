Gemeente haalt gemiddelde score op fietsbarometer

Hemiksem - Op de provinciale fietsbarometer halen de fietspaden in Hemiksem een gemiddelde score (6,1/10). Voor fietsen in gemengd verkeer is de score hoger. Dat komt in hoofdzaak dankzij de ingreep in de Callebeekstraat.

“Hemiksem scoort zeker niet slecht, maar het kan beter. Het rapport is bedoeld om gemeenten een leidraad te geven waar ze verbeteringen kunnen aanbrengen. Dat kan soms al met enkele eenvoudige ingrepen. Er is niet altijd de investering van een nieuw fietspad nodig”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

“De Callebeekstraat in Hemiksem is daar een mooi voorbeeld van. De knip die er aan Scheldeboord is aangebracht, komt de fietsers ten goede. De straat haalt, ondanks dat er geen fietspad ligt, een score van 8,2/10. Doordat de fietsers er op de asfaltbaan rijden, scoort deze ook goed qua trilcomfort. Elders in de gemeente ligt dat anders zoals op de as Tulpenlaan-Asterlaan-Hoofdboslaan, waar het fietspad in betonklinkers is uitgevoerd. Die doen sneller putten en bulten ontstaan”, vertelt Lemmens.

Ook de breedte van het fietspad op de as Tulpenlaan-Hoofdboslaan en in de Assestraat, beide een tweerichtingsfietspad, haalt een onvoldoende. Het rapport wijst tevens nog op de drukke verkeerssituatie in de Abdijstraat – die amper 1,3/10 scoort – en de aansluitingen van de Gemeenteplaats naar de Hoofdboslaan en Assestraat, waar in het eerste gedeelte geen fietspad is.