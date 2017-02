Misdaadroman PAN ligt in de rekken

Hemiksem - De Hemiksemse schrijfster Ria Maes en acteur Aron Wade hebben in Stadsbrouwerij De Koninck - het bier Wild Jo speelt in het boek een bijrolletje - hun eerste misdaadroman PAN voorgesteld. Het boek, uitgegeven bij Houtekiet, ligt vanaf nu in de rekken.

Met dit keer geen inspecteur, maar wetsdokter Tom Beckx als hoofdpersonage benaderen ze het hele verhaal vanuit een ander, origineel perspectief en hopen ze een nieuwe reeks in het genre neer te zetten. Een geheel eigen stijl, waarin ook humor en erotiek een rol spelen, moet Maes & Wade doen uitgroeien tot een nieuw begrip.

"We zijn alleszins al volop aan het nadenken over een tweede boek", kondigde Wade tijdens de voorstelling aan.