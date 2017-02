Mister en Miss Pool en Poollette op Dikketruiendag

Met 'Hou het poolijs koel' als thema van Dikketruiendag werd in basisschool De Schans een heuse Mister en Miss Pool en Poollette-verkiezing op poten gezet. Een voor een mochten de leerlingen in hun coolste outfit over de rode loper paraderen. Dat leverde de gekste creaties op.