Sp.a wil zich weer op de kaart zetten

Schelle - De lokale afdeling van sp.a toont de nodige ambitie om zich in Schelle weer op de kaart zetten. Dat wordt kracht bijgezet met een verjonging in het bestuur.

De partij die met boegbeeld Oscar Rillaerts beging jaren negentig van vorige eeuw nog de burgemeester leverde, was de jongste jaren in de Rupelgemeente weggedeemsterd. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 slaagde de partij er niet in een zetel te bemachtigen. Ook een aantal interne bestuurswissels maakte dat de lokale sp.a-afdeling enkele bewogen jaren kende.

Met een nieuwe, enthousiaste ploeg willen ze zich nu voorbereiden op 2018. Zo kwamen in het bestuur twee nieuwe jonge krachten, Kristof Bruyndonckx en Evy Mols, de rangen versterken.

"De komende maanden gaan we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar om met een sterke groep voor de dag te komen. Voorts is het ook onze bedoeling om, onder meer met culturele evenementen, vaker naar buiten te komen", zegt Heidy Mampaey die sinds oktober 2016 het voorzitterschap waarneemt.