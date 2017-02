Kristien Vingerhoets eerste vrouwelijke kandidaat-burgemeester

Hemiksem - Huidig eerste schepen Kristien Vingerhoets (44) wordt voor sp.a de lijsttrekker bij de stembusslag in 2018. Ze is de allereerste vrouw ooit in de gemeente die een gooi doet naar het burgemeesterschap.

Vingerhoets is, hoewel ze nog maar midden de veertig is, geen groentje meer in de gemeentepolitiek. In 2018 zal ze reeds achttien jaar - en dus drie bestuursperiodes - ervaring hebben als schepen en nam ze steeds zware bevoegdheden onder haar hoede als openbare werken, financiën, ruimtelijke ordening, onderwijs en personeel.

Ze gaat er prat op dat tegen het einde van deze bestuursperiode de gemeente nagenoeg schuldenvrij zal zijn en de belastingen kunnen worden verlaagd. Op dat elan wil de huidige schepen na oktober 2018 graag verder gaan, als het kan als burgemeester.

"Ik ben in de politiek gegaan omdat ik de mensen, álle mensen, vooruit wil zien gaan. Een gemeente die mensen en verenigingen, jongeren en ouderen, rasechte Hemiksemnaren of nieuwe inwoners, hier en daar dat extra duwtje in de rug geeft, daar wil ik mij mee achter zetten. We zijn binnen sp.a met een jong, maar toch reeds ervaren team en ik ben fier hiervan kopman te mogen zijn", zegt ze.