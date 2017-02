Dit jaar geen Color Run in Hemiksem

Hemiksem - Om en rond de Sint-Bernardusabdij zullen dit jaar geen kleurrijke poederwolken drijven, veroorzaakt door de populaire color run. Op de kalender van The Color Run worden voor dit jaar enkel Brussel en Oostende aangekondigd, van Hemiksem geen spoor.

“Er komt dit jaar in Hemiksem inderdaad geen derde editie”, bevestigt Gert Van Goolen, woordvoerder van Golazo Sports dat de loopevenementen organiseert. Met de berichten over mogelijke schadelijkheid van de kleurenpoeders voor de gezondheid die eerder deze week in de Nederlandse media verschenen, heeft het alleszins niet te maken. De poeders zouden volgens de berichten kunnen leiden tot klachten aan de luchtwegen en irritaties van ogen en huid.

“Een evenement als The Color Run vraagt bij uitstek om vernieuwing. Daarom dat we ook variatie in de locaties willen brengen”, zegt Van Goolen. "Wat de poeders betreft, verzekert het bedrijf achter de producten ons dat de poeders goed getest en volkomen veilig zijn. Wereldwijd nemen er honderdduizenden mensen deel en tot dusver hebben wij geen weet van problemen."