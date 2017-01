Jeugd krijgt inspraak in nieuw skatepark

Hemiksem - De gemeente wil nog dit jaar een volwaardig skatepark realiseren aan het gemeentelijk sportcomplex. Daarvoor gaat ze te rade bij dé specialisten bij uitstek, de skaters zelf.

“We willen niet zomaar een aantal toestellen aankopen die als het beste en nieuwste naar voren worden geschoven, maar waarvan achteraf blijkt dat ze helemaal niet zijn wat de skaters willen en ze nauwelijks worden gebruikt. Uit reacties van fervente beoefenaars hebben we trouwens al opgevangen dat het niet altijd spectaculaire constructies moeten zijn. Met een aantal eenvoudige ingrepen en wat beton kunnen al uitdagende niveauverschillen worden gecreëerd”, zegt schepen van Jeugd en Sport Koen Scholiers (CD&V).

“Daarom willen we bij de jongeren ons oor te luister leggen om te zien wat er onder hen leeft en wat ze graag gerealiseerd zouden zien. We doen daarom een warme oproep voor het inspiratiemoment dat we op woensdag 25 januari vanaf 17u organiseren in het buurthuis in de Parklaan.”

De zomervakantie komt misschien net iets te vroeg, maar zeker tegen het najaar wil de gemeente het skatepark graag gerealiseerd zien. In april starten in het gemeentelijk sportcomplex ook werkzaamheden aan de twee voetbalterreinen en de Finse piste. Er wordt onder meer extra drainage aangebracht.